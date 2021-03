(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) RHEINLAND-PFÄLZISCHE MINISTERPRÄSIDENTIN MALU DREYER (SPD): „Für mich ist auch die Lehre aus vorgestern nochmals sehr klar: Es kann und wird keine MPK mehr geben, die bis 3 Uhr dauert. Habe ich schon immer gehasst. Das ist auch nicht mein Stil zu arbeiten. Ich, wir haben häufig auch eingefordert, dass es gar nicht geht, dass man keine Vorlagen vorher hat, auch wenn jede Vorlage, ist aber auch egal, zu welcher Uhrzeit man sie bekommt, sie ist immer direkt überall bei der Presse. Das ist dann halt so. Aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig, wenn nicht in einem mehr geregelten Verfahren miteinander gearbeitet wird. Und das werden wir abstellen in Zukunft." // „Also mal ganz abgesehen, ob es 3 Uhr ist oder 10. Wenn ich die Zusage habe von der Bundesregierung über einen Vorschlag, den ich inhaltlich, na ja, so lala finde, aber sage, im Großen und Ganzen okay. Dann machen wir halt an Ostern jetzt nochmal eine etwas längere Phase der Auszeit, vielleicht nutzt es uns allen. Ich hatte gar nicht den Druck in Rheinland-Pfalz, aber der Druck kam von anderen Ländern. Das habe ich dann auch verstanden. Aber dann muss man sich darauf verlassen können, dass die Zusage der Bundesregierung dann auch steht, nämlich dass die rechtlichen Bedingungen und die Folgen daraus auch tatsächlich abgeklärt werden. In Wahrheit muss man sagen, so was muss eigentlich vorher geklärt sein."

