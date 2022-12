STORY: Bei einem Bootsunglück im Ärmelkanal sind nach Angaben der britischen Regierung mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Zuvor soll eine kleines Boot mit Migranten auf dem Weg von Frankreich nach Großbritannien in Seenot geraten und bei eisigen Temperaturen gekentert sein. Nach Medienberichtensollen bis zu 50 Migranten an Bord gewesen sein. Den Berichen zufolge sollen mehr als 40 Menschen gerettet worden sein. Die Küstenwache führte gemeinsam mit Militär, Polizei und dem Grenzschutz eine Such- und Rettungsmission durch. Die Chance, noch Überlebende zu finden, wurde aber wegen der niedrigen Temperaturen als gering eingeschätzt. Der britische Premierminister Rishi Sunak hatte erst am Dienstag Pläne öffentlich gemacht, wie er härter gegen illegale Migration vorgehen will. Er zeigte sich angesichts des jüngsten Unglücks betroffen: "Mr. Speaker, ich bin sicher, dass das ganze Haus meine Trauer über das Kentern eines kleinen Bootes im Ärmelkanal in den frühen Morgenstunden und den tragischen Verlust von Menschenleben teilen wird. Unser Mitgefühl gilt allen Betroffenen und unsere Anerkennung denjenigen, die an der umfangreichen Rettungsaktion beteiligt waren." Trotz der eisigen Temperaturen, aber begünstigt durch schwache Winde und eine ruhige See hatten sich allein seit dem Wochenende mehr als 500 Migranten in kleinen Booten auf die gefährliche Reise über den Ärmelkanal begeben.

