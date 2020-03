Um die medizinische Versorgung in Nordrhein-Westfalen zu verbessern, hat Ministerpräsident Armin Laschet das sogenannte virtuelle Krankenhaus in Betrieb genommen. Dabei handelt es sich um eine Online-Plattform, über die Ärzte ihre Expertise teilen können, zunächst nur zu Intensivmedizin und Infektiologie. Ärzte von kleineren Häusern sollen sich dort Rat holen können von Spezialisten, zum Beispiel wenn es um die Behandlung von Covid-19-Patienten geht. Auch Patientendaten sollen über die Plattform geteilt werden können. Damit soll gewährleistet werden, dass alle Patienten in allen Krankenhäusern auf gleichem Niveau behandelt werden können. O-TON ARMIN LASCHET, MINISTERPRÄSIDENT VON NRW: "Zustände wie in Bergamo bei uns zu verhindern, das ist das Ziel all unseres Strebens. Und deshalb: wenn die Plätze erhöht werden, wenn das breiter wird, am Tag X vorbereitet zu sein, dann ist das die große Leistung, und deshalb muss sich das jetzt weiter einspielen. Wir sind gut in der Zeit und hoffen dadurch einen Beitrag zu leisten, dass im Notfall jeder nach Möglichkeit beste, medizinische Betreuung erfährt." Ursprünglich sollte das virtuelle Krankenhaus im Rahmen einer Testphase nur mit einigen ausgewählten Krankenhäusern starten. Aufgrund der aktuellen Situation wird die Plattform aber schon ab sofort für alle 200 Krankenhäuser den Betrieb aufnehmen. Bislang gab es verschiedene Plattformen von einzelnen Trägern, die aber nicht miteinander kompatibel waren und eingestellt wurden.