Die Ernte ist in Gefahr. Äthiopien erlebt die schlimmste Heuschreckenplage seit 25 Jahren. Nach Angaben der Regierung in Addis Abeba bedrohen die gefräßigen Tiere die Lebensgrundlage von Millionen von Menschen. Dieser Vater von neun Kindern klagt: „Alles, was ich auf sechs Hektar angebaut hatte, wurde aufgefressen." Seine einzige Hoffnung ruhe nun auf der Regierung. Doch auch die ist auf Unterstützung angewiesen. Hilfe kommt vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Deren Vertreterin in Äthiopien beschreibt die Situation: „Wir haben schnell reagiert über das Wochenende. Zwei Flugzeuge sind im Einsatz und sprühen Chemikalien. Am Boden sind mehr als einhundert Teams tätig, um den Einsatz zu überwachen. Bis zur nächsten Woche werden hoffentlich zwei weitere Flugzeuge eintreffen." Der Klimawandel begünstigt die Vermehrung der Tiere. Der Ursprung einiger Heuschreckenschwärme wird im Jemen vermutet. Der dortige Bürgerkrieg hat ein frühzeitiges Einschreiten der Behörden vor Ort unmöglich gemacht. Und auch die Coronavirus-Pandemie vereitelt entschlossenes Vorgehen. Denn bei der Lieferung der Insektizide kam es zu Engpässen. - und so konnten die Heuschrecken ungehindert weiter fressen.

