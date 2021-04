Eritreische Streitkräfte haben nach Angaben des äthiopischen Außenministeriums mit dem Rückzug aus der Region Tigray im Norden Äthiopiens begonnen. Berichte hatten sich gehäuft, in denen Eritreern Menschenrechtsverletzungen wie Vergewaltigung, Plünderung und Tötungen von Zivilisten vorgeworfen wurden. Die USA, Deutschland, Frankreich und die anderen G7-Länder hatten vergangene Woche einen Abzug der eritreischen Truppen gefordert, die seit Jahren mit der dort lebenden Volksbefreiungsfront TPLF verfeindet sind. Tigray liegt in der Grenzregion zwischen Äthiopien und Eritrea. Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed hatte im November mit einer Militäroffensive gegen die TPLF begonnen. Die Eritreer hatten in Tigray an der Seite der äthiopischen Soldaten gegen die inzwischen flüchtige Regionalregierung gekämpft. Monatelang hatten die Länder geleugnet, dass eritreische Truppen im Einsatz gewesen seien. Das Verhältnis zwischen Äthiopien und Eritrea war über Jahre von großer Feindschaft geprägt. Für seine Initiative für einen Ausgleich wurde Abiy 2019 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Strom- und Telefonverbindungen nach Tigray sind seit vier Tagen unterbrochen, sodass es schwierig ist, einen Rückzug der Eritreer zu verifizieren. Tausende Menschen wurden in dem Konflikt getötet, Hunderttausende wurden aus ihren Häusern vertrieben und in der Region herrscht ein Mangel an Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten.

Mehr