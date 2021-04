HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Ralph Brinkhaus (CDU), Unionsfraktionschef "Jetzt ist die Frage geklärt, jetzt geht's nach vorne. Jetzt wollen wir Wahlkampf machen. Es ist ja auch so, dass die anderen Parteien ihre Kandidaten aufgestellt haben. Das heißt, das Feld ist bestellt. Und jetzt geht es natürlich nicht nur um Personen, sondern auch um Inhalte. Und ich denke mal, da haben wir eine Menge anzubieten. Da unterscheiden wir uns auch von den linken Parteien unter der Führung der Grünen." O-Ton Anton Hofreiter (Grüne), Fraktionsvorsitzender: "Eine Gratulation zu Armin Laschet als Kanzlerkandidaten der Union. Wir freuen uns auf einen spannenden und auf einen hoffentlich inhaltlichen und fairen Wahlkampf." O-Ton Christian Lindner (FDP), Fraktionsvorsitzender: "Wir wünschen Herrn Laschet also viel Erfolg, soweit er nicht zu unseren Lasten geht, sondern wir möchten in einen Ideenwettbewerb nun eintreten für ein Gestaltungsjahrzehnt der 20er Jahre." O-Ton Rolf Mützenich (SPD), Fraktionsvorsitzender: "Mit Hängen und Würgen hat offensichtlich gestern Herr Laschet eine Unterstützung im Bundesvorstand der CDU bekommen. Auf der anderen Seite gibt es ja auch durchaus vergiftete Sätze in dem Zugeständnis von Herrn Söder an Herrn Laschet. Also von daher bin ich mal ganz gespannt, was uns in den nächsten Wochen noch blüht." O-Ton Amira Mohamed Ali (Die Linke), Fraktionsvorsitzende: "Glückwunsch an Armin Laschet. Für uns als Linke ändert das jetzt erst einmal nichts. Wir werden in den Wahlkampf weiterhin ungebremst einsteigen und für eine starke Linke kämpfen und für einen echten Politikwechsel in diesem Land." O-Ton Alexander Gauland (AfD), Fraktionsvorsitzender: "Herr Laschet ist also jetzt Kanzlerkandidat. Das ist für uns eine gute Entscheidung, denn ich glaube nicht, dass Wähler, die uns wählen, denjenigen, der am meisten neben Frau Merkel zu dieser Einwanderungswelle 15 ideell mit beigetragen hat, die Stimme geben. Insofern ist Laschet für uns sehr viel sinnvoller und einfacher als Söder."

