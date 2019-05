Noch sitzt AfD-Parteichef Jörg Meuthen als einziger Vertreter seiner Partei im Europaparlament. Zusammen mit den britischen Brexit-Befürwortern und der italienischen Fünf-Sterne-Bewegung ist die AfD Mitglied der EFDD-Fraktion. Neben ihnen sind noch zwei weitere rechte Bündnisse in Brüssel vertreten. Nach der Europawahl am 26. Mai soll sich das ändern. "Wir wollen da wirklich etwas verändern und das werden wir als AfD alleine nicht schaffen. Darum suchen wir eine große Allianz mit anderen europäischen Parteien, weil wir die Europäische Union im Rahmen der Möglichkeiten, die sich bieten, umgestalten wollen. Wir wollen dieser ganzen Entwicklung hin zu immer mehr Eigenstaatlichkeit, in Richtung Vereinigte Staaten von Europa, Auflösung der Nationalstaaten durch immer mehr Vergemeinschaftung, die wollen wir stoppen." Zusammen mit Italiens Innenminister Matteo Salvini hatte Meuthen vor rund einem Monat das neue Bündnis angekündigt. Es trägt den Namen "Europäische Allianz der Menschen und Nationen", kurz EAPN, dem bereits neun Parteien beitreten möchten. Darunter die österreichische FPÖ und der französische Rassemblement (ehemals Front National). Die AfD kommt in einer aktuellen Infratest-Umfrage auf rund 10 Prozent der deutschen Wählerstimmen. Als wichtigstes Thema im Europawahlkampf sieht der Spitzenkandidat neben der Einwanderungspolitik die Klimapolitik, der sich die Partei "unemotional" und mit Argumenten stellen wolle. Den Aufschwung der Grünen, die in Deutschland laut einer Umfrage bei rund 19 Prozent liegen, erklärt Meuthen wie folgt: "Die schüren Ängste, die schüren eine Klima-Hysterie, die rede nicht mehr von Erderwärmung jetzt reden sie von Erhitzung. Die setzen da ihre Luisa Neubauer ein mit Klein-Greta aus Schweden und machen daraus eine unglaublich emotionale Geschichte, so als stünde gleichsam der Untergang der Welt bevor. Und das glauben tatsächlich junge Menschen zu teilen, deswegen meinen sie, sie müssen in die Schule zu gehen, freitags demonstrieren gehen, wenn wir nicht binnen zehn Jahren aus der Kernenergie aussteigen." Die AfD war im Jahr 2014 mit rund 7 Prozent erstmals ins Europäische Parlament gewählt worden, damals mit einer scharfen Kritik am Euro und der Griechenland-Rettung.