STORY: Im Berliner Regierungsviertel haben am Samstagnachmittag mehrere Tausend Menschen gegen die Regierungspolitik in der Energiekrise demonstriert. Aufgerufen dazu hatte die AfD, unter dem Motto: "Energiesicherheit und Schutz vor Inflation - Unser Land zuerst". Auf dem Platz der Republik fand zunächst eine Auftaktkundgebung statt. Die Polizei berichtete von rund 3000 Teilnehmenden. Angemeldet hatte die AfD rund 4000 Menschen. Gegner der Partei wollten sich mit elf eigenen Demonstrationen dagegen stellen. In nächster Nähe zu den Unterstützern der AfD versammelten sich Hunderte Menschen. Auf Fahnen waren Aufschriften zu lesen wie "Kein Platz für Nazis". Zur größten der Gegendemonstrationen waren 3000 Menschen erwartet worden. Dazu aufgerufen hatten die Initiative "Aufstehen gegen Rassismus" und das Bündnis für ein weltoffenes und tolerantes Berlin.

Mehr