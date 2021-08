Mit einem Auftritt der Spitzenkandidaten Alice Weidel und Tino Chrupalla hat die AfD am Dienstag in Schwerin offiziell ihren Bundestagswahlkampf eröffnet. "Manche glauben, mit einer von oben verordneten öko-sozialistischen Transformation könne man die Probleme im Handstreich einfach abräumen. Ich sage euch, so kann und wird das nicht funktionieren. Um unsere Zukunft zu gestalten, müssen wir uns gemeinsam anstrengen. Meine Mutter sagte früher: Setz dich hin, tu was. Von nichts kommt nichts. Und das kann ich unserem Land auch nur empfehlen. Tun wir was. Von nichts kommt nichts. [APPLAUS] Die Merkel-Regierung hat das "Fahren auf Sicht" zum Leitprinzip erhoben. So kann man vielleicht sich eine Zeit lang durchmogeln, dauerhafte Stabilität schafft man aber nicht. Wir sehen uns gerne als das Land der Dichter und Denker. Aber sind wir das eigentlich noch? Statt für eine bessere Zukunft zu sorgen, soll das ganze Land auf Geheiß von CDU, den Grünen, den Linken Buße tun und die Welt retten. Die Deutschen sollen in den Beichtstuhl gezwungen werden." Chrupalla kritisierte die Bundesregierung scharf: "Ich will, dass unser Land wieder normal wird. Es ist unser Leitmotiv, der Begriff, der alles in einem Wort bündelt: normal. Wir wollen wieder Normalität in unserem Deutschland, unsere Heimat, in unserem Vaterland. Wir, die AfD, wollen den gesunden Menschenverstand wieder zur Geltung bringen. Das Allgemeinwohl, die Verhältnismäßigkeit und die Vernunft müssen wieder Maßstab für alle Entscheidungen in der Politik werden. Die schwarz-rot-grünen Verblendungen, Irrungen und Wirrungen haben uns jetzt lange genug Richtung Abgrund geführt." Nach aktuellen Umfragen liegt die AfD bei etwa 11 Prozent. Bei der letzten Bundestagswahl 2017 war sei mit 12,6 Prozent erstmalig in den Bundestag eingezogen.

