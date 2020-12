HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Uwe Witt (AfD), Abgeordneter: "Haben unsere Bürger die Wahl, den Impfstoff, mit dem sie geimpft werden, sich auszusuchen? Also haben Sie, tragen Sie das Risiko, mit einem genmanipulierten Impfstoff geimpft zu werden, was Sie gerade eingeräumt haben, über den keine Langzeit -bitte Kollegen- über denen keine Langzeitergebnisse und Studien erfolgt sind. Oder können Sie sagen ok, nein, ich möchte jetzt in der ersten Stufe nicht mit dem genmanipulierten Impfstoff geimpft werden, sondern ich möchte gerne warten, bis die traditionellen Impfstoffe hergestellt sind, die eine gewisse Sicherheit und Immunisierung auch bieten? Danke schön." O-Ton Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin: "Also erstens, ich erahne aus Ihrer Frage, dass sie kein besonderer Freund des Impfens sein könnten. Aber wenn Sie, wenn Sie ansonsten alle Impfstoffe akzeptieren, nur nicht die mRNA-Impfstoffe, dann kommt sicherlich auch für Sie als jemand, der gerne einen anderen Impfstoff hat, die Zeit, wo Sie diesen Impfstoff auswählen können. Ich glaube schon, dass das so ist. Es soll auch Menschen geben, die das sage ich vollkommen neutral, wir wollen nämlich keine Impfpflicht einführen, die sich eben nicht werden impfen lassen, wenn das mehr als 40, 50, 60 Prozent der Bevölkerung sein sollten, dann werden wir noch sehr lange eine Maske tragen müssen. Und zwar sehr viel länger, weil wir dann die Herdenimmunität nicht erreichen oder wenn das in anderen Ländern der Welt passiert. Das liegt in der Natur der Sache. Wir haben eine Priorisierung. Wenn aber nachher alle Impfstoffe da sind, in ausreichender Menge, dann wird sicherlich auch die Möglichkeit bestehen, dass man sagt, man möchte diesen Impfstoff und nicht den anderen.. Wir werden allerdings auch sagen, welche Impfstoffe, welche Gruppe vielleicht am besten geeignet sind. Das wissen wir heute noch nicht. Und dann würde ich Sie bitten, dem Sachverhalt entsprechend nicht von irgendwelchen genmanipulierten Dingen zu sprechen. Das ist ein Impfstoff, der genetische Komponenten enthält und damit sehr präzise funktionieren könnte. So jedenfalls die jetzigen Laborergebnisse oder Versuchsergebnisse der Phase-III-Studien."

