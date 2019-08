Die AfD in Sachsen liefert sich kurz vor der Landtagswahl am 1. September ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer. Kretschmer hat ein Regierungsbündnis mit den Rechtspopulisten ausgeschlossen. Ebenso wie die anderen Parteien, die Chancen haben, in den sächsischen Landtag einzuziehen. Bei den AfD-Unterstützern löst diese Ausgangslage eher Trotz aus. AfD-Spitzenkandidat Jörg Urban geht davon aus, dass die AfD trotz eines guten Wahlergebnisses nicht in Regierungsverantwortung kommen wird. Er will Druck auf die CDU ausüben. Das Thema Flüchtlinge spielt dabei eine wichtige Rolle: "Wir würden als Regierung dafür sorgen, dass in Sachsen die Identitäten der hier eingewanderten Hunderttausenden Menschen sozusagen noch mal überprüft wird, ob die wirklich die Personen sind, die sie vorgeben zu sein. Wir würden dafür sorgen, dass die Abschiebung in einer Art und Weise erfolgt, dass man am Ende auch Ergebnisse sieht und nicht wie jetzt. Wir würden dafür sorgen, dass mehrfach Intensivstraftäter, Ausländer, eben nicht frei auf der Straße sind, sondern im Abschiebegewahrsam. Also im Bereich Asyl würde sich sicherlich sehr viel und sehr deutlich ändern." Die AfD wolle eine mögliche Regierung von CDU, SPD und Grünen vor sich her treiben, sagt Urban. Bei einigen kommt das gut an: "Ja, ich hoffe, dass sich eine ganze Menge ändern wird. Vor allem für uns kleinen Leute. Denn momentan ist die Politik ja nur für die Reichen da." "Wir haben ja noch nicht viel Ausländer hier. Aber, wenn das erst einmal richtig losgeht. Die können ja den Kanal nicht vollkriegen" Die politische Stärke der AfD lässt sich nach Einschätzung von Experten nicht auf ihre Nähe zu rechten Ideologien reduzieren. In Sachsen sei es ihr gelungen, eine Parteiorganisation aufzubauen, die bis in die entferntesten Landkreise reicht. Sie ist personell präsent und greift die CDU als Partei von Berufspolitikern an.