Vertrauen gewinnen, Sympathie ausstrahlen, Kompetent wirken. Darum geht es im Wahlkampf - weiß auch Sebastian Wippel, ein 37 Jahre alter Polizeikommissar, geboren und aufgewachsen im sächsischen Görlitz. In seiner Heimat will der AfD-Politiker am Sonntag Oberbürgermeister werden. Er wäre der erste aus seiner Partei, dem das gelingen würde. "Es wäre ein sehr, sehr großes Signal, ein tolles Signal, ein starkes Signal nach Sachsen rein, wenn wir es hier schaffen, in unserem Wohnzimmer, so kann man es ja sagen - wir haben hier ja eigentlich immer die besten Wahlergebnisse gehabt, auch innerhalb Sachsens - den Oberbürgermeister zu stellen, wenn die Bürger mir das Vertrauen schenken und ich die Möglichkeit dazu habe, das zu machen." Gut 36 Prozent der Wählerinnen und Wähler hatten ihm beim ersten Wahlgang ihre Stimmen gegeben. Mit rund 60 Prozent war die Wahlbeteiligung in der Stadt an der Neiße ungewöhnlich hoch, was auch an dem Verwaltungsfachwirt lag. Wippel überzeugt neben seiner Art offenbar auch mit dem Kernthema seiner Partei: Der Sicherheit. "Ja natürlich, ich werde denn Wippel wählen. Denn er spricht mich an. Er sagt das, was er auch denkt. Und man kann nur hoffen." "Wenn man sich anguckt die Entwicklung der 28 Jahre CDU, sind die Bürger jetzt so weit, auch in Sachsen wahrscheinlich, zu sagen: Nee, Schluss, wir machen jetzt einen Wechsel. Und das ist jetzt hier in Görlitz auch der Fall, wo man klar sagt, hier muss man mal neue Wege gehen." Europastadt. Damit wirbt Görlitz. An der Grenze zu Polen zeigte sich die 55-Tausend-Einwohner-Stadt bisher offen und europafreundlich. Ob sie das mit einem Bürgermeister von der AfD bleibt, bezweifelt sein Konkurrent Octavian Ursu von der CDU. "Ja, es geht nicht nur um die AfD oder um die CDU. Es geht um eine Ausrichtung dieser Stadt für die Zukunft. Wollen wir eine offene Gesellschaft in Görlitz haben? Oder wollen wir uns abschotten? Es geht um viel mehr, glaube ich." Der 51-Jährige Musiker bekam Ende Mai nur sechs Prozent weniger Stimmen als Wippel, wodurch keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit erringen konnte. Deshalb wird es am Sonntag eine zweite Wahl geben, bei der dieses Mal die einfache Mehrheit entscheiden wird. Wer wird in Görlitz die Weichen für die Zukunft stellen? Einige Bürger sind besorgt: "Pest oder Cholera. Ich war für die Frau Schubert gewesen, habe sie auch gewählt. Und wir haben jetzt auch schon wieder gewählt, wir haben Briefwahl gemacht. Wir haben gewählt, aber ganz wohl war mir nicht bei der Sache." "Für mich ist wichtig, dass wir weiter Europastadt bleiben, dass wir weiter eine offene Stadt bleiben, die viele Bürger anzieht. Nicht nur Filmstadt, das geht ja jetzt auch wieder durch die Medien. Aber dass wir eine positive Ausstrahlung nach außen haben. Es ist so viel getan worden in den letzten Jahren, um Görlitz schick zu machen." Görliwood - die Filmstadt. Der historische Stadtkern war bereits Schauplatz vieler Hollywood-Produktionen, unter anderem in Quentin Tarantinos Kriegsfilm "Inglorious Bastards". Filmschaffende wie Daniel Brühl und Volker Bruch sowie der Musiker Marius-Müller-Westernhagen hatten sich bereits öffentlich gegen den AfD-Kandidaten ausgesprochen. Ob die Wählerinnen und Wähler auf sie hören werden, wird sich am Sonntag an der Wahlurne zeigen.