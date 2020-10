Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zum milliardenschweren Wirecard-Bilanzskandal ist am Donnerstag zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen. Dabei ging es in erster Linie um Personalien. Die rechtspopulistische AfD hatte das Vorschlagsrecht für den Vorsitzenden. Ihr Finanzpolitiker Kay Gottschalk wurde zum Ausschuss-Vorsitzenden gewählt. In geheimer Abstimmung bekam er fünf Stimmen bei vier Gegenstimmen, wie Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sagte. Beobachter hatten im Vorfeld erwartet, dass Gottschalk keine Mehrheit zusammenbekommen würde. Gottschalk nahm die Wahl an. Jens Zimmermann von der SPD: "Wir haben als SPD-Fraktion schon sehr früh darauf hingewiesen, dass das Vorschlagsrecht der AfD zufallen wird. Das sind die parlamentarischen Gepflogenheiten. Unsere Position ist ganz klar. Wir sind der Meinung, dass jeder Fraktion im Deutschen Bundestag die Posten zustehen, die ihnen nach parlamentarischem Brauch zustehen." Der Ausschuss soll Versäumnisse der Regierung und seiner Behörden in dem Bilanzskandal aufklären. Er soll auch Empfehlungen für die Reform der Finanzaufsicht, der Bilanzkontrolle durch Wirtschaftsprüfer, der Geldwäscheaufsicht sowie die Strafverfolgung von Bilanzbetrug aussprechen. Florian Toncar von der FDP: "Der Fall Wirecard ist nicht nur beispiellos groß, sondern das Besondere am Fall Wirecard ist, dass die staatlichen Behörden nicht nur weggeschaut haben, sondern dass sie zum Teil sogar vielleicht ungewollt, aber jedenfalls auch geholfen haben, dass Wirecard sich als Opfer von Spekulanten darstellen konnte. Das führte die Anleger ja zusätzlich noch in die Irre. Das heißt, die Behörden haben eine sehr, sehr schlechte Rolle gespielt." Der Ausschuss dürfte sich bis weit ins Wahljahr 2021 ziehen und könnte daher vor allem für Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz unangenehm werden. Als weitere Zeugen sollen Angela Merkel, Peter Altmaier und Markus Söder dienen.

Mehr