STORY: Nach einer lebensrettenden Operation war es Liebe auf den ersten Blick. Die Schimpansin Mahale trifft zum ersten Mal auf ihr Baby, so geschehen im Sedgwick County Zoo im US-Bundesstaat Kansas. Zwei Tage zuvor hatte Tierärzte nach komplikationsreichen Wehen einen Kaiserschnitt bei der hochschwangeren Affendame vornehmen müssen. Der Säugling namens Kucheza - was auf Suaheli "Spiel" bedeutet - hatte anfangs Schwierigkeiten beim Atmen, so dass er zwei Tage lang medizinisch betreut werden musste. Doch dann durften auch Mahale zu ihrem Jungen. Einen Moment hielt sie inne und streckte dann die Hand aus, um ihr Neugeborenes zu umarmen. Im Hintergrund sind Zoomitarbeiter zu hören. Sie rufen "Gut gemacht, Mahale".

