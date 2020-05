Die afghanische Regierung hat Hunderte gefangene Taliban freigelassen. Insgesamt sollten 900 radikal-islamische Taliban noch am Dienstag freikommen. Beide Seiten haben bereits in mehreren Schritten Gefangene entlassen. Der Gefangenenaustausch ist als vertrauensbildende Maßnahme zentraler Bestandteil des Friedensabkommens vom Februar zwischen den USA und den Taliban, das den fast zwei Jahrzehnte währenden Krieg beenden soll. Die Einigung sieht vor, dass die afghanische Regierung 5000 gefangene Taliban-Kämpfer freilässt. Die Extremisten sollen tausend Angehörige der afghanischen Sicherheitskräfte freigeben. Dieser freigelassene Taliban-Kämpfer zeigte sich erleichtert: "Ich bin so glücklich aus dem Gefängnis befreit worden zu sein. Es ist ein guter Schritt in Richtung Frieden und für die islamische Souveränität. Es ist ein guter Schritt, um den Dialog in Afghanistan zu starten. Ich bin glücklich und hoffe, dass das dazu führen wird, dass es Frieden geben wird." Die afghanische Regierung fordert die Extremisten auf, eine dreitägige Waffenruhe zu verlängern. Es sei wichtig, die eigentlich Dienstagnacht endende Waffenruhe auszuweiten, sagt ein Sprecher des nationalen Sicherheitsberaters. Um ein Blutvergießen zu vermeiden, sei die afghanische Regierung zu einer Verlängerung bereit. Die Taliban hatten die Waffenruhe anlässlich des islamischen Festes Eid al-Fitr verhängt, das das Ende des Fastenmonats Ramadan markiert.