Vorbereitung auf den nächtlichen und gefährlichen Einsatz in der Provinz Kandahar von afghanischen Spezialkräften am Wochenende. Ihre Mission ist es, Taliban-Kämpfer aufzuspüren. Nach Angaben der Sicherheitskräfte verschanzen sich die Aufständischen unter anderem in Häusern von Zivilisten. Immer wieder kommt es zu Feuergefechten. Besonders aus Kandahar im Süden wurden anhaltende Kämpfe gemeldet. Ein Mitglied der afghanischen Spezialeinheit berichtet von den Einsätzen: "Es gibt keine Probleme. Uns wird komplett vertraut. Die afghanische Regierung hat beschlossen, die Städte, Bezirke und Dörfer zurückzuerobern, die der Feind mit großer Feigheit und seiner Propaganda eingenommen hat. Und wir räumen diese Gebiete wieder. Die afghanischen Spezialkräfte haben sehr moderne Waffen. Und wir versichern unserem Volk, dass es keine Probleme geben wird." Seit die internationalen Truppen ihren Abzug eingeleitet haben, versuchen die Taliban nach und nach immer mehr Gebiete unter ihre Kontrolle zu bringen. Dabei rücken sie auch immer wieder auf Provinzhauptstädte vor. Bislang ist es ihnen zwar nicht gelungen, diese lange zu halten. Dennoch erhöhen sie so den Druck auf die Sicherheitskräfte. Ungeachtet der anhaltenden Gewalt halten die USA an ihren Abzugsplänen fest. Nach Angaben des afghanischen Verteidigungsministeriums wurden allein am Wochenende in zwei Bezirken von Kandahar über 20 Taliban-Kämpfer getötet.

