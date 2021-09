Dürfen Frauen in Afghanistan nun studieren, an Universitäten? Laut einem offiziellen Taliban-Vertreter - ja. Der neue Minister der Taliban für Hochschulbildung sagte, dass es feste Regeln geben werde: Der Unterricht werde nach Geschlechtern getrennt sein und es müsse streng islamische Kleidung getragen werden. Er sagte nicht, ob damit Kopftücher oder eine obligatorische Gesichtsverhüllung gemeint seien. Der Minister, Abdul Baqi Hakkani, fügte hinzu, dass Studentinnen nach Möglichkeit von Frauen unterrichtet werden sollten. Die Bildung von Frauen ist eine der zentralen Fragen, mit denen die Taliban konfrontiert sind. Sie versuchen, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass sie sich seit ihrer fundamentalistischen Herrschaft in den 1990er-Jahren verändert haben. In der vergangenen Woche wurden Bilder von Lehrräumen publik, in denen ein Vorhang zwischen männlichen und weiblichen Studierenden angebracht war. Studierende an dieser Universität in Kabul kritisierten die Trennung: O-Ton: "Wir fordern die Taliban auf, nicht so streng zu sein und den Menschen keinen extremistischen Islam aufzuzwingen, sondern sich an die Regeln der vorherigen Regierung zu halten." O-Ton: "Schaffen Sie keine Probleme und Herausforderungen im Bereich der Bildung, damit wir unsere Ausbildung und Beschäftigung wie in der Vergangenheit fortsetzen können." Seit der Machtübernahme durch die Taliban haben immer wieder auch Frauen demonstriert: Sie fordern gleichberechtigten Zugang von Frauen zu Arbeitsplätzen, zur Teilnahme an der Politik und zur Bildung. Auf einem Video von Anfang September war zu sehen, wie einige Frauen mit Tränengas beschossen wurden, und lokale Medien berichteten, dass einige Frauen geschlagen und misshandelt worden seien. Bildungsminister Hakkani teilte Reportern am Sonntag mit, dass in den kommenden Monaten auch alle an den Hochschulen unterrichteten Fächer überprüft werden sollen.

Mehr