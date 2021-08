Nach Deutschland schließen immer mehr Staaten ihre Evakuierungsflüge aus Afghanistan ab. Mindestens 81 Spanier, darunter auch das Botschafts-Personal, sei in zwei Militärflugzeugen am Freitagmorgen sicher in Dubai gelandet, teilte die Regierung in Madrid mit. An Bord seien auch vier Portugiesen und 83 Afghanen. Insgesamt habe die spanische Luftwaffe rund 2000 afghanische Ortskräfte westlicher Staaten während der Evakuierungen ausgeflogen. Auch Frankreich wird ab Freitagabend nicht mehr in der Lage sein, Menschen aus Afghanistan zu evakuieren. Das sagte der französische Premierminister Jean Castex in einem Radio-Interview. Die Evakuierung von Zivilisten aus Kabul wurde nach den Anschlägen in der Nähe des Flughafens beschleunigt, sagte ein westlicher Sicherheitsbeamter, der am Flughafen stationiert ist. Die britischen Soldaten befinden sich nach Angaben des Verteidigungsministeriums in der Schlussphase der Evakuierung von Menschen am Flughafen von Kabul. Der dortige Standort sei geschlossen worden. Es würden keine weiteren Menschen mehr zum Flughafen gerufen, um sich evakuieren zu lassen. Der britische Verteidigungsminister geht von einer wachsenden Gefahr neuer Anschläge aus. Je näher der Abzugstermin rücke, umso größer werde die Bedrohung, sagt er. Die Absicht sei klar: Die Extremistengruppe IS wolle den Eindruck erzeugen, sie sei es gewesen, die den Abzug der alliierten Kräfte erzwungen habe. Die Taliban signalisieren nach Angaben von Außenminister Heiko Maas die Bereitschaft, auch nach Ende der Evakuierungen Ausreisen von Afghanen zuzulassen. Erste Äußerungen der Taliban deuteten darauf hin, dass Afghanen mit gültigen Ausweispapieren das Land verlassen könnten, schreibt Maas in einem Brief an die Mitglieder der SPD-Fraktion.

