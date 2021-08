Protest von Abgeordneten und Unterstützern der Partei "Die Linke" vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Vor der Sondersitzung des Bundestages am Mittwoch zur Lage in Afghanistan machten die Demonstranten noch einmal deutlich, dass sie von vornherein gegen den Bundeswehreinsatz am Hindukusch gewesen waren. Die Linkenfraktion will im Bundestag nicht für den aktuell laufenden Evakuierungseinsatz der Bundeswehr stimmen. Aber auch nicht dagegen. Dazu Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch: "Es müssen so viele wie irgend möglich aus Afghanistan herausgeholt werden. Aber es gibt ein eklatantes Versagen der Bundesregierung. Und dieses Mandat ist einfach schludrig. Und deswegen können wir uns diesem Mandat nicht anschließen. Wir werden uns mehrheitlich enthalten. Das ist die richtige Position. Mit der klaren Äußerung, wir wollen so viele wie möglich retten. Dieses Versagen ist unentschuldbar. Und ich frage mich, wann Herr Maas, Frau Kramp-Karrenbauer, Herr Seehofer dafür auch Verantwortung übernehmen wollen." In der Sondersitzung des Bundestages sollen die Abgeordneten nachträglich über die Evakuierungsmission der Bundeswehr in Kabul entscheiden. Die Regierung steht in der Kritik, weil sie afghanische Ortshelfer und andere gefährdete Afghanen nicht schon vor der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban ausgeflogen hat.

