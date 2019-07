Riesen Jubel in Algier, der Hauptstadt von Algerien, am Freitagabend. Denn Algeriens Fußballer haben zum zweiten Mal nach 29 Jahren den Afrika-Cup gewonnen. Die sogenannten "Wüstenfüchse" setzten sich im Finale in Kairo mit 1:0 gegen Senegal durch. Den Treffer erzielte Baghdad Bounedjah in der zweiten Minute. Dabei handelte es sich um ein kurioses Tor, da der Ball für Senegals Keeper unhaltbar durch den eigenen Verteidiger Salif Sané abgefälscht wurde. Und nach Abpfiff der Partie war dann die Freude in den Straßen Algiers geradezu grenzenlos: "Das ist noch nicht alles. Als nächstes werden wir Weltmeister." "Es ist wundervoll. Sie haben uns glücklich gemacht. Alle in diesem Land sind überglücklich. Und nun wird gefeiert." Auch in Frankreich gingen die Anhänger der algerischen Nationalmannschaft auf die Straße. Aber die befürchteten Ausschreitungen nach dem Gewinn des Afrika-Cups blieb aus. Zehntausende feierten den Titel friedlich mit Autokorsos, Hupkonzerten und Feuerwerk. Nur vereinzelt kam es zu kleineren Zusammenstößen mit Sicherheitskräften, so etwa auf den Champs-Élysées in Paris - der Rest war purer Freudentaumel.