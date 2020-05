Forstbeamten der westindischen Stadt Junagadh ist es gelungen, am Samstag diesen Affen einzufangen. Das Tier gehört zu der Affenart der Hanuman-Languren und war den Behörden gemeldet worden, weil es in den Tagen zuvor mehrere Einwohner angegriffen und gebissen hatte. Die Beamten mussten den Affen erst betäuben, bevor sie ihn in einen Käfig bekamen. Ein Mitarbeiter der Behörde berichtet: "Wir hatten drei bis vier Orte ausgewählt, an denen man ihn oft gesehen hatte, um ihn zu fangen. Aber wir haben ihn nicht in den Käfig locken können. Daher haben wir überlegt, ihn zu betäuben. Dafür brauchten wir die Unterstützung von einem Tierarzt aus einem Zoo in der Nähe. Der hat ihn dann betäubt und in einen Käfig gesperrt." Nun sind die Einheimischen erleichtert, denn der Affe war in Wohngebieten unterwegs und hatte Menschen auf ihren Terrassen angegriffen. Es wird vermutet, dass die Tiere wegen der anhaltenden Ausgangssperre der Einwohner, weniger Nahrung finden. Denn um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindert, herrschen noch mindestens bis zum 17. Mai strenge Auflagen in Indien. Hanuman-Languren sind in dem Land sehr bekannt und zahlreich. Der Name kommt von der hinduistischen Gottheit in Affengestalt.