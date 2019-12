Die Spielzeugtrecker, mit denen die Umweltschutzorganisation Greenpeace am Montag vor dem Berliner Kanzleramt demonstrierte, waren zwar lustig anzusehen. Für die Landwirtschaft sicher aber nicht geeignet. Anlass für die Aktion war ein sogenannter Agrargipfel bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. Dazu hatten Merkel und Agrarministerin Julia Klöckner rund 40 Vertreter verschiedener Verbände und Organisationen nach Berlin eingeladen. Um die Klimaziele in Deutschland zu erreichen, müsse die Landwirtschaft umgebaut werden, sagt Lasse van Aken von Greenpeace: "Frau Merkel muss die Leitplanken setzen, mit Ordnungsrecht und Fördermitteln in der die Landwirtschaft arbeiten muss. Das heißt, die Landwirte, die Klima schon arbeiten, die die Arten erhalten, auch das Grundwasser schützen und die Tiere artgerecht halten, die müssen finanziell honoriert werden." Im Kanzleramt schlug Merkel versöhnliche Töne an. Die Bundesregierung wolle nicht gegen, sondern mit den Bauern arbeiten. Die Agrarbranche sei "ein ganz wichtiger Teil der Gesellschaft", aber auch ein Wirtschaftszweig, der rentabel wirtschaften müsse. Zugleich gebe es aber "ein dramatisches Problem bei der Artenvielfalt". In vielen Bereichen müssten neue Antworten gefunden werden: "Ich sage ausdrücklich, dass wir nicht der Meinung sind, sie sind die einzigen Verursacher von dem, was sich in der Natur ändert. Aber sie sind natürlich auch Teil des Gesamtsystems. Und deshalb müssen wir schauen, wie wir die verschiedenen Bereiche zusammenbringen. Und gute neue Wege finden, die ihnen eine Zukunft gibt und Berechenbarkeit gibt." Mit dem Agrargipfel reagierte die Bundesregierung auch auf Proteste gegen geplante neue Vorgaben zum Schutz von Insekten und strengere Düngeregeln. In der vergangenen Woche hatten Tausende Bauern aus ganz Deutschland in Berlin gegen die Agrarpolitik demonstriert und auch mehr gesellschaftliche Wertschätzung für ihre Branche eingefordert.