Es ist das erste Mal, dass die monumentale Arbeit "Life Cycle" des chinesischen Künstlers Ai Weiwei in Europa zu sehen ist. Das über 17 Meter lange Flüchtlingsboot, geflochten aus Bambus und Garn, ist ab Freitag in Düsseldorf ausgestellt. Die Museen der Kunstsammlung NRW zeigen Werke Ai Weiweis aus den vergangenen vier Jahrzehnten, darunter begehbare Installationen und raumfüllende Skulpturen. Aber auch Fotos und kleinere Arbeiten des Künstlers. Die bisher größte Ausstellung des Künstlers in Europa steht unter dem Leitmotiv "Everything is art. Everything is politics". Sie soll zeigen, wie eng Ai Weiweis Kunst mit seinem politischen Engagement in Verbindung steht. Er selbst spricht von seiner bedeutendsten Ausstellung bisher: "Es ist fast undenkbar, zwei dieser Hauptarbeiten zusammen zu tun. Aber diesmal haben wir fünf oder sechs Arbeiten von dieser Art. Es ist das erste Mal, dass wir sie zusammen zeigen. Ich bin sehr berührt, dass ich diese Arbeiten an einem Ort sehen kann. Für mich als Künstler ist es das erste Mal, dass es so ist." In Düsseldorf kann man auch die Arbeit "Straight" bewundern. Geschaffen aus 150 Tonnen Stahl, die Ai Weiwei nach dem verheerenden Erdbeben im chinesischen Sichuan aus einer eingestürzten Schule genommen hatte. Außerdem das Werk "Sunflower Seeds" aus dem Jahr 2010. Es besteht aus 100 Tonnen handgefertigten, individuell bemalten Sonnenblumenkernen aus Porzellan. Ai Weiwei wurde 1957 in Peking geboren. Als Künstler, Architekt, Regisseur und Fotograf wurde er weltweit bekannt. Wegen regierungskritischer Äußerungen saß er in China im Gefängnis und hatte bis 2015 Reiseverbot. Die Ausstellung ist noch bis zum 1. September für Besucher geöffnet.