STORY: Flugzeug-Crash mit glimpflichem Ausgang. Am späten Sonntagabend Ortszeit ist eine Maschine der Korean Air Lines mit 173 Personen an Bord über die Landebahn des internationalen Flughafens der philippinischen Insel Cebu hinausgeschossen. Nach Angaben der Behörden gab es allerdings keine Verletzten und alle Passagiere konnten sicher das Flugzeug verlassen. Videos von dem Vorfall zeigen die beschädigte Maschine. Das Passagierflugzeug vom Typ Airbus SE A330, das von Seoul nach Cebu unterwegs war, hatte zweimal versucht, bei schlechtem Wetter zu landen, bevor es beim dritten Versuch die Landebahn verfehlte und in einer Wiese zum Stehen kam. Zu den Hintergründen für den Crash gibt es bisher noch keine genaueren Informationen.

