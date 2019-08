Es war ein waghalsiges Manöver in höchster Not: Ein russisches Passagierflugzeug musste am Donnerstagmorgen auf einem Maisfeld landen, weil Vögel in ein Triebwerk geraten waren. Die Maschine vom Typ Airbus 321 war nach Angaben der Nachrichtenagentur Tass auf dem Weg von Moskau nach Simferopol auf der Halbinsel Krim, als sie kurz nach dem Start mit einem Schwarm Vögel kollidierte. Der Pilot habe daraufhin die Triebwerke abgestellt und sei einen Kilometer von der Landebahn entfernt, in der Nähe von Moskau zu Boden gegangen. Nach Angaben des russischen Gesundheitsministeriums sollen mindestens 23 der 230 Menschen an Bord verletzt worden sein. Tote habe es aber nicht gegeben, hieß es. Das russische Staatsfernsehen bezeichnete, das Manöver des Piloten als "Wunder über Ramensk", so heißt der Bezirk, wo das Flugzeug notlanden musste.