HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Parteichefin und Verteidigungsministerin: "Und wer glaubt, wir nehmen auf der Insel der Glückseligen und was um uns herum passiert, geht uns nichts an, der hat die Zeichen der Zeit nicht richtig verstanden. Mittlerweile ist das, was um uns herum passiert, innerhalb kürzester Zeit auch bei uns spürbar. Und die Fragen von internationaler Sicherheit? Die Frage, ob China und die USA im Handelsstreit liegen oder nicht, spüren wir im Zweifel sehr schnell. Aber wenn man Industrieland ist, dann braucht man vor allen Dingen auch eine Energieversorgung, die verlässlich ist und die bezahlbar ist, sowohl für Unternehmen als auch für die Privatleute. Und wenn wir jetzt den Klimawandel und die Energiewende voraustreiben und weiter treiben, dann muss das unser Kriterium sein. Wir dürfen das nicht vergessen. Es gibt Parteien genug, die haben anderes im Auge. Und deswegen werden wir und dürfen wir nicht zulassen, dass hier politische Kräfte unterwegs sind, die versuchen, Generationen gegeneinander auszuspielen. Ich will ein Land, in dem die Großeltern gerne leben, die Eltern und wo die Kinder auch ihre Zukunft haben. Dafür sind wir Union. Wir sind das personifizierte 'Und'. Wir können diese Umwelt nur gemeinsam schützen. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass wir eine gute Umwelt haben, aber eben auch gute und regional produzierte Lebensmittel. Wir brauchen einen Ausgleich. Und der Islamische Staat ist nicht besiegt. Er hat sich nur zurückgezogen in seine Löcher, aber er ist nach wie vor gefährlich. Und deswegen dürfen wir jetzt nicht vorschnell nachgeben. Aber ich sage auch ganz klar, wir können im Irak nur bleiben, wenn die irakische Regierung das auch will. Wir gehen in kein Land gegen den Willen einer Regierung. Und deswegen kann ich nur sagen: 'Hoch den Kopf, die Ärmel hochgekrempelt, ein Lächeln ins Gesicht und dann anpacken. Bisschen weniger jammern, bisschen mehr arbeiten, das täte uns allen gut. In diesem Sinne, ein gutes neues Jahr."