Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER, VORSITZENDE DER CDU ("Zuerst wird etwas gedacht, was man nicht denken darf. Dann wird etwas ausgesprochen, was man nicht aussprechen darf. Und dann findet sich immer irgendjemand, der aus diesen Worten eine Tat macht, der zur Waffe greift und der Menschen umbringt. Das ist die Verantwortung der geistigen Brandstifter in diesem Land. Das ist die Verantwortung der AfD. Das muss an diesem Tag ganz deutlich gesagt werden, liebe Freundinnen und Freunde..."Wir haben eine Brandmauer nach rechts. Aber wir haben auch eine Brandmauer nach links. Und alle die, die heute versuchen zu sagen: 'Ja, aber die Linken sind doch gar nicht mehr so schlimm. Und was die denken, na ja, das sind so drei Exoten.' Auch denen rate ich den Blick in den Verfassungsschutzbericht. Und wir arbeiten mit keinen Parteien zusammen, die in einem Verfassungsschutzbericht der Bundesrepublik Deutschland auftauchen. Denn wer da auftaucht, der hat mit unserem Grundgesetz nichts Gutes im Sinne und mit denen wollen wir nichts zu tun haben.")