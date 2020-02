HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT O-TON CDU-PARTEIVORSITZENDE ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER: "Ich werde mich nicht um eine Kanzlerkandidatur bewerben. Ich führe so wie ich das angekündigt habe, den Prozess, um zu einem Kanzlerkandidat oder einer Kanzlerkandidatin der CDU, der Union gemeinsam zu kommen, weiter von vorne. Wir haben dazu Verfahren vereinbart, nämlich dass wir auf einem Parteitag eine entsprechende programmatische Plattform, eine organisatorische Form und die inhaltliche Frage und die personelle Frage klären wollen, damit wir aus einer guten Position in das Wahljahr starten können. [...] Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur müssen aus meiner Sicht am Ende aber in einer Hand liegen. Deswegen werde ich so lange Parteivorsitzende bleiben, bis die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur getroffen ist und dann das Parteiamt in entsprechende Hände abgeben, wenn dies die Delegierten auf einem Parteitag genauso sehen. Das Amt der Bundesministerin der Verteidigung werde ich auf Wunsch der Bundeskanzlerin fortführen und mich bis zum Ende der Legislaturperiode mit aller Kraft für unsere Soldatinnen und Soldaten einsetzen. [...] Es hat, wenn es nach mir geht, keine Auswirkungen auf die Stabilität der großen Koalition. Ich war die Parteivorsitzende, ich bin die Parteivorsitzende, werde es auch auf absehbare Zeit noch bleiben. Ich habe für mich erklärt, dass ich für eine Kanzlerkandidatur mich nicht bewerben werde. Ansonsten hat sich erst einmal an der Situation nichts geändert. [...] Die Frage des Umgangs mit der Werteunion ist vor allen Dingen eine Frage der inhaltlichen Auseinandersetzung. Es ist heute in den Gremien, insbesondere auch im Bundesvorstand, sehr, sehr deutlich geworden, dass Mitglieder der Werteunion, die ja an der einen oder anderen Stelle noch nicht einmal Mitglieder der CDU sein müssen, oder der CDU sind. Wenn die davon reden, dass es Vereinbarkeiten, dass es Annäherungspunkte, dass es Gemeinsamkeiten mit der AfD gibt, sie sich damit auch von den Beschlüssen der CDU und aus meiner Sicht auch von dem Wertefundament der CDU entfernen. Und deswegen ist das die Frage, die jeder einzelne, der meint, er muss sich bei der WerteUnion engagieren, die sich jeder Einzelne stellen muss, ob er damit auch Mitglied bei der CDU bleiben kann."