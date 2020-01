(HINWEIS: DIESE BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Annegret Kramp-Karrenbauer in Hamburg zum CDU-Klausur-Auftakt am Freitag: "Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass wir heute zum Auftakt der großen Klausurtagung des CDU-Bundesvorstandes beginnen können mit der Diskussion über Sicherheitspolitik, über Außenpolitik, die internationale Lage. Und dass wir dazu zwei ganz hervorragende Gäste haben. Ich freue mich sehr, dass der Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hier bei uns ist. Und damit auch ein ganz klares Zeichen setzen, dass für uns in der CDU vollkommen eindeutig und klar ist, die Nato ist der Eckstein unserer Sicherheitsarchitektur. Die Nato war und ist, und aus unserer Sicht muss auch der Garant bleiben für die Sicherheit nicht nur im Bündnis Gebiet, sondern auch in anderen Regionen. Wir arbeiten in vielen Missionen sehr eng zusammen, und deswegen freue ich mich heute auf diese Diskussion im Bundesvorstand und mit dieser Diskussion auch mit der Debatte. In dem Gespräch mit dem amerikanischen Politikwissenschaftler Walter Russell Mead wollen wir beide Seiten des transatlantischen Verhältnisses noch einmal beleuchten. Denn auch das ist aus unserer Sicht ein ganz wichtiger Punkt, gerade in Zeiten, in denen man sich ja auch durchaus in der deutschen Politik kritisch mit den Vereinigten Staaten auseinandersetzt. Nicht nur für uns hier, sondern auch für die Nato ist das transatlantische Verhältnis ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute ein klares Bekenntnis zur Nato setzen können, indem wir den Generalsekretär hier zu Besuch heißen dürfen. Vielen Dank."