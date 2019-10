(HINWEIS: Dieser Beitrag enthält keinen Sprechertext.) O-TON BUNDESVERTEIDIGUNGSMINISTERIN ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER: "Mein Vorschlag ist, dass wir eine international kontrollierte Sicherheitszone einrichten, unter Einbeziehung der Türkei und unter Einbeziehung von Russland. Diese Sicherheitszone soll das Ziel verfolgen, dass wir in Nordsyrien zum Einen den Kampf gegen den Terror, gegen den IS im Moment total zum Erliegen gekommen ist, wieder aufnehmen, wieder fortsetzen. Er soll aber auch dafür sorgen, dass wir die Region so stabilisieren, dass ziviler Aufbau wieder möglich ist und dass diejenigen, die auf der Flucht sind, freiwillig auch wieder zurückkehren können. Wir müssen dabei beachten, dass auf der einen Seite gewährleistet wird, dass die Türkei nicht dauerhaft in Nordsyrien bleibt, weil der Einmarsch ist aus unserer Sicht völkerrechtswidrig, und der Zustand darf nicht verlängert werden. (SCHNITT) Der Schlüssel liegt in der internationalen Kontrolle einer solchen Zone und das heißt, wir bräuchten eine international tragfähige Grundlage, aus meiner Sicht idealerweise natürlich ein entsprechendes Mandat der Vereinten Nationen. (SCHNITT) Ich habe, bevor ich mit dem Vorschlag an die Öffentlichkeit gegangen bin, auch die Kanzlerin darüber informiert. Das wird sicherlich auch eine Diskussion innerhalb der Regierung sein. Aber man kann nicht nur darüber sprechen, dass Europa kein Zaungast sein darf. Man muss dann auch mit eigenen Vorschlägen, die die Diskussion anstoßen."