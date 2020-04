An der New Yorker Börse sind am Mittwoch die Aktienkurse weiter abgestürzt. Der Dow Jones schloss 4,4 Prozent tiefer auf 20.943 Punkte. Auch andere Indizes wie der S&P 500 and der Nasdaq brachen um 4,4 Prozent ein. Damit setzt sich Talfahrt der vergangenen Wochen fort. Zu den größten Verlierern zählten am Mittwoch der Kreuzfahrtkonzern Carnival, Immobilienfirmen und Casino-Betreiber, die teilweise zehn Prozent verloren. Auch die Papiere der Datingfirma Match gaben deutlich nach. Grund für die fallenden Aktienkurse ist die Warnung von US-Präsident Donald Trump vor anstehenden fürchterlichen Wochen und bis zu 240.000 Toten in den kommenden Monaten. Trump ermahnte außerdem die Bevölkerung, die Beschränkungen des öffentlichen Lebens für weitere 30 Tage streng zu befolgen. Einige Investoren suchten Zuflucht in Staatsanleihen, die mehr Sicherheit bieten.