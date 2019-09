Der Hongkonger Bürgerrechtler Joshua Wong ist am Montagabend in Berlin gelandet. Seine Reise hätte er beinahe absagen müssen. Denn am Flughafen in Hongkong wurde er in Gewahrsam genommen, da er angeblich gegen seine Kautionsauflagen verstoßen habe. Der 22-Jährige erzählte anschließend auf einem Medienevent im Reichstagsgebäude in Berlin: "Entschuldigt bitte meinen jetzigen Zustand, aber ich wurde für 24 Stunden festgehalten. Danach habe ich einen 12-Stunden-Flug nach Berlin genommen. (Applaus) Vor 36 Stunden war ich noch in einer Polizeistation, ohne zu wissen, wann ich entlassen werde. Deswegen ist es für mich eine Ehre, hier sein zu dürfen, um euch ein paar Einblicke zu geben, was die Menschen in Hongkong bewegt." Auf der Abendveranstaltung traf der Aktivist unter anderem auf Bundesaußenminister Heiko Maas. Dieser hatte bereits angekündigt, einem Treffen gegenüber nicht abgeneigt zu sein. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird Wong laut Regierungssprecher Steffen Seibert aber nicht treffen. Der Kanzlerin hatte Wong zuvor vorgeworfen bei ihrem Chinabesuch nicht genug für die Freiheit Hongkongs getan und gesagt zu haben. "Lasst mich eins klarstellen: Wir stehen grade am Scheideweg zwischen einer freien Welt und der Diktatur Chinas. Wenn wir in einem neuen Kalten Krieg sind, dann ist Hongkong das neue Berlin. Hongkong steht mitten im Kampf von zwei unterschiedlichen Ideologien: Freiheit, Demokratie und Menschenrechte gegen eine Diktatur ohne Rücksicht auf Grundrechte. Ich hoffe einfach nur, dass die Welt einsieht, dass Hongkong Demokratie verdient hat. Ich rufe euch dazu auf, mit uns zu kämpfen unter dem Slogan 'Wir stehen Hongkong bei'. Es ist mehr als das. Wir drängen die freie Welt, zusammenzustehen und dem autokratischen chinesischen Regime Widerstand zu leisten. Wir Hongkonger kämpfen nicht alleine. Wir stecken da alle gemeinsam drin." Der 22-Jährige ist nach eigenen Angaben bisher acht Mal verhaftet worden, mehrere Male verfolgt und dreimal im Gefängnis gewesen. 100 Tage, die er bisher in Gefängnissen verbracht hat, seien nichts dagegen, was ein paar seiner Freunde durchmachen. Einige würden seit sieben Jahren in Haft sein. Am Mittwoch soll sich Wong auf einer Veranstaltung der Bundespressekonferenz zur Lage in der chinesischen Sonderverwaltungszone äußern.