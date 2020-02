Mehr als 100 Menschen haben am Sonntagmorgen das umstrittene Steinkohlekraftwerk Datteln 4 besetzt. Eine Sprecherin der Polizei Recklinghausen sagte, das Tor zum Gelände sei aufgebrochen worden. Die Aktivisten blockierten teilweise Förderbänder. "Wir sondieren im Moment die Lage, schauen mal, wie wir jetzt weiter damit vorgehe. Wir haben es ja hier mit Straftaten zu tun. Also, da sind diese Personen eben widerrechtlich auf das Gelände eingedrungen- Und wir werden jetzt in Ruhe schauen, wie wir damit umgehen." Kathrin Henneberger von der Protestbewegung "Ende Gelände" sprach von über 150 Aktivisten vor Ort. Sie kritisierte die Vorgehensweise der Bundesregierung beim geplanten Kohleausstiegs, weil es zu zusätzlichen CO2-Emissionen kommen werde. "Deswegen ist es jetzt ganz wichtig, dass alle aktiv werden, gemeinsam gegen dieses neue Kohlekraftwerk kämpfen." Datteln 4 gehört dem Energiekonzern Uniper und soll im Sommer in Betrieb genommen werden. Das Kraftwerk soll dann bis 2038 laufen - dem festgelegten Ausstieg aus der Kohleverstromung in Deutschland. Uniper steht wie der Rivale RWE in der Kritik von Umweltschützern. Die ehemalige E.ON-Kraftwerkstochter hatte 2018 rund 59,5 Millionen Tonnen CO2 in die Luft geblasen, RWE etwa doppelt soviel. Kritiker werfen der Bundesregierung vor, beim Kohleausstieg zu unambitioniert vorzugehen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier sprach dagegen zuletzt von einem "Durchbruch für deutlich mehr Klimaschutz". Zudem werde die Versorgungssicherheit gewährleistet und die betroffenen Regionen erhielten milliardenschwere Hilfen für den Strukturwandel.