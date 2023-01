STORY: Im nordrhein-westfälischen Braunkohledorf Lützerath haben zwei Klima-Aktivisten, die über Tage unter der Erde ausgeharrt hatten, den Tunnel freiwillig verlassen. Das teilten die Braunkohle-Gegner über einen Twitter-Kanal am Montag mit. Damit ist der Weiler Lützerath jetzt vollständig geräumt. Die Polizei hatte die am Mittwoch begonnene Räumung des Dorfes am Wochenende für beendet erklärt. Für die Bergung der letzten beiden in Lützerath verbliebenen Aktivisten sei der Energieriese RWE zuständig. RWE sei erleichtert, dass die lebendbedrohliche Situation auf diese Weise beendet worden sei, hieß es in einer Mitteilung. Noch am Montag hatten sich Klimaaktivisten in Rollstühlen von einer Autobahnbrücke in der Nähe von Lützerath abgeseilt. Der Verkehr musste umgeleitet werden. Trotz der Räumung von Lützerath. Louisa Neubauer von Fridays for Future bezeichnete die Proteste der vergangenen Tage am Montag in Berlin als Erfolg: "Was wir jetzt aber geschafft haben, und das ist für die Klimabewegung schon ein - und aus deutscher Perspektive würde ich sagen, ein historischer Moment - wir haben es geschafft, ein Dorf und eben die Bedeutung der Kohle darunter, so groß zu machen, wie man nur so ein Kampf groß machen kann. Entgegen all der Bemühungen der Bundesregierung, das Thema sofort abzumoderieren." Das Dorf Lützerath westlich von Köln, ist seit Tagen von der Polizei abgeriegelt und mit einem doppelten Zaun umgeben. Die wenigen Gebäude der Siedlung werden abgerissen, um es dem Energiekonzern RWE zu ermöglichen, die darunter liegende Braunkohle abzubaggern.

Mehr