STORY: Kaum ist der Countdown herunter gezählt, da fliegen auch schon die Kamelle, hier beim Rosenmontagsumzug in Köln. Nach zwei Jahren Pause, erst wegen Corona, dann wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, ist der Karneval-Hunger in der Rheinmetropole groß. "Toll. Super. Kölle Alaaf. Nach X Jahren das erste Mal wieder am Zug, einfach super." "Grandios. Hervorragend, oder? Besser geht's nicht. Wetter spielt mit, also Stimmung ist super. Genial, wir freuen uns. Und meine Kölner Frau auch hier." "Wir sind so aufgeregt und stehen schon hier heute wirklich seit sechs Uhr morgens, um das wirklich zu erleben. So bunt, so schön und wieder, immer gerne." 200 Jahre gibt es diesen Umzug nun schon, ein Jubiläum, das gefeiert werden wollte - übrigens auch mit der Überquerung des Rheins – und so hieß es "D'r Zoch kütt", der Zug kommt, am Montag erstmalig auch auf der rechten Seite des Flusses. Und auch dort ließ sich schon beim Zuschauen erahnen: Ja, der Rosenmontagsumzug in Köln ist zwar nicht der einzige, aber doch der größte in Deutschland.

