In der indischen Hauptstadt Delhi sind Schüler, Eltern und Lehrer auf die Straße gegangen, um gegen Luftverschmutzung zu demonstrieren. Denn auch an guten Tagen wie diesem ist die Luft in der Metropole so schlecht, dass viele Menschen krank werden. O-TON SHAURYA VARDHAN, SCHÜLER: "Ich protestiere für mein Recht zu Atmen. Das wurde mir genommen, aber ich muss doch leben. Es ist mein Recht, das kann man mir nicht einfach wegnehmen." In den letzten Wochen herrschte an mehreren Tagen die höchste Alarmstufe rot, die eine „schwere Luftverschmutzung" anzeigt. Bei dieser Warnstufe sollen die Menschen ihre Häuser nur mit einer Atemschutzmaske verlassen. Die Schulen mussten geschlossen bleiben. O-TON DEVENDRA TANEJA, DEMONSTRANT: "Das hier betrifft alle. Als ein Patient, als Arzt und als Familienvater mache ich mir große Sorgen." Die indische Hauptstadt ist die Stadt mit der schlechtesten Luft auf der Welt. Die Ursache n sind Millionen von Dieselfahrzeugen und Fabriken, die ihre Abgase ungefiltert in die Luft blasen. Außerdem brennen viele Bauern in den Nachbarregionen ihre Felder ab. Viele Menschen sind deshalb verärgert. Sie werfen der Regierung Untätigkeit vor.