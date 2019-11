Tausende Menschen in Albanien haben die Nacht zu Mittwoch im Freien verbracht. Ihre Häuser wurden bei dem Erdbeben am Dienstag beschädigt oder zerstört. Das Militär stellte als erste Hilfsmaßnahme Zelte in Stadien auf. "Wir haben unsere Kinder zu unseren Verwandten gebracht, aber wir müssen hier bleiben, wir können nirgendwo hin." "Wir haben nichts mehr, das war alles, was wir hatten. Alles, wofür wir gearbeitet haben, war unser Zuhause. Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden." Bei dem stärksten Erdbeben seit Jahrzehnten sind zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Zudem wurden viele Bewohner verletzt. Das Beben der Stärke 6,4 am frühen Dienstagmorgen hatte die Westküste des Landes nahe der Hauptstadt Tirana erschüttert. Die größten Schäden an Gebäuden gab es einem Regierungssprecher zufolge in der Hafenstadt Durres. Die Armee unterstützte Feuerwehrleute bei der Rettung von Verschütteten. Die Erdstöße waren auch in anderen Balkan-Ländern und in Italien zu spüren. Wenige Stunden später kam es in Bosnien zu einem Beben der Stärke 5,4.