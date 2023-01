STORY: Schauspieler Alec Baldwin muss sich wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten, nachdem bei Dreharbeiten zum Western "Rust" Kamerafrau Halyna Hutchins durch einen von ihm abgegebenen Schuss ums Leben gekommen war. Staatsanwältin Mary Carmack-Altwies gab die Anklage am Donnerstag bekannt. Vorausgegangen war eine langwierige Untersuchung des Vorfalls vom Oktober 2021. "Nach einer gründlichen Überprüfung der Beweise und Gesetze des Staates New Mexico gibt es genügend Beweise, um Strafanzeige gegen Alec Baldwin und andere Mitglieder der Filmcrew zu stellen. Bei mir steht niemand über dem Gesetz, und jeder verdient Gerechtigkeit." Hutchins wurde getötet, als ein Revolver, mit dem Baldwin probte, eine scharfe Kugel abfeuerte. Neben Baldwin ist auch die Waffenmeisterin des Films wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Der Regieassistent, der Baldwin die Waffe überreichte, hat den fahrlässigen Gebrauch einer tödlichen Waffe eingestanden. Baldwins Anwaltin bezeichnet die Anklageerhebung als "schrecklichen Justizirrtum". Verteidigerin Rachel Fiset. "Es scheint, dass die Staatsanwaltschaft beschlossen hat, sich bei der Anklageerhebung darauf zu konzentrieren, wer die Waffe in den Händen gehabt hat. Nur darauf liegt ihr Augenmerk." Baldwin hat eine Verantwortung abgelehnt und gesagt, dass scharfe Munition am Set des Low-Budget-Films nichts zu suchen gehabt hätte. Ihm sei gesagt worden, die Waffe sei "kalt", ein Fachausdruck, dass sie sicher zu verwenden ist. "Alles läuft für die Waffenmeisterin und Alec Baldwin darauf hinaus, dass sie nicht mit angemessener Sorgfalt gehandelt haben, was bedeutet, dass sie grob fahrlässig gehandelt haben." Fahrlässige Tötung wird in New Mexico mit bis zu 18 Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe von 5.000 Dollar bestraft. Sollte die Staatsanwaltschaft nachweisen, dass der Gebrauch der Schusswaffe mehr als nur einfache Fahrlässigkeit war, droht eine fünfjährige Gefängnisstrafe.

Mehr