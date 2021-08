Es sind wohl weit mehr als ein Dutzend Tränen, die da bei Mutter und Tochter fließen. Verständlich bei einem Wiedersehen nach einem Dutzend Jahren und nach einer gerade geglückten Flucht aus Afghanistan. Vor einer Aufnahmeeinrichtung bei Paris lagen sich die Frauen am Freitag in den Armen. Die Tochter, Shakiba Dawod, eine afghanische Schauspielerin, lebt bereits seit 12 Jahren in Frankreich. Nun hat es ihre Mutter Qadira tatsächlich gemeinsam mit einer weiteren Tochter und drei Söhnen auf einen der umkämpften Evakuierungsflüge geschafft. "Als ich meine Mutter auf mich zulaufen sah, fiel all die Angst von mir ab. Ich drückte sie und fühlte ihre Wärme, entdeckte ihren Geruch wieder, den hatte ich vergessen. Ihre Tränen erinnerten mich an die, die sie vergoss, als ich Afghanistan verließ. Das war alles sehr bewegend heute." Ihr Bruder Madhi beschreibt das Warten vor dem Kabuler Flughafen. "Zehn Tage lang war es sehr schwierig, manchmal übernachteten wir neben dem Tor und den US-Soldaten. Es gibt da eine Art von Truppe, sie nennen sie 01, die sind sehr grob, schlagen Menschen mit Waffen, schießen. Das alles passiert dort. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Das ist irgendwie wie ein Traum." Diesen Traum hat auch die Schwester aus Frankreich mit wahr werden lassen, indem sie Kontakte zur französischen Armee am Flughafen vermittelte. Die Familie war nach eigenen Angaben durch die Machtergreifung der radikalen Islamisten gefährdet. Ein Bruder von Shakiba Dawod habe in der afghanischen Armee gedient und sei 2019 von den Taliban getötet worden. Nun hoffen sie, ihre Leben neu ausrichten zu können, nachdem ihre Hoffnungen in und für Afghanistan zunichtegemacht wurden. Für die Schauspielerin Shakiba Dawod wird das Wiedersehen mit ihrer 56-jährigen Mutter sicher eine ihrer emotionalsten Rollen bleiben, geschrieben von ihrem eigenen Leben.

