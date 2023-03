STORY: New York City, USA Ein Tellermuseum im 2. Stock eines Ladens für Haushaltswaren Einige von ihnen sind über 100 Jahre alt Julie Gaines / Gründerin des Ladens Fishs Eddy "Es ist nicht so, dass ich jemals ein Geschirrgeschäft haben wollte. Ich erinnere mich nur daran, dass ich als Kind sehr hart daran gearbeitet habe, kein Geschirr abzuwaschen." Die Stücke seien ein Zeugnis der US-Geschichte Und von unglaublicher Qualität "Als wir diese Sammlung von Geschirr vor 36 Jahren im Süden von Manhatten buchstäblich ausgruben, lag sie dort bereits seit 75 Jahren. Die Bowery bildete das Versorgungsviertel für Restaurants in der Stadt. Wenn man ein Restaurant hatte, ging man nicht zu der Fabrik, die das Geschirr herstellte, sondern zum Großhändler und holte das Geschirr dort." Auch Tassen in allen Formen und Farben sind zu sehen

Mehr