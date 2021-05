Moschee, Synagoge oder Kirche? Dieses Gebäude muss sich nicht entscheiden, ist alles unter einem Dach: das House of One, dessen Grundstein nun in Berlin gelegt wurde - in Verbindung mit einer klaren Botschaft. Berlins Bürgermeister Michael Müller war dabei: "Ja, wir leben in einer vernetzten Welt. Und da ist es ganz normal und sogar wichtig, dass in der deutschen Hauptstadt dramatische Weltkonflikte diskutiert werden können, und dass Menschen hier auch eine Bühnen haben, um auf Probleme in ihren Herkunftsländern hinzuweisen und meinungsstark ihre jeweiligen Positionen vertreten. Aber Hass und Gewalt, Antisemitismus und Islamophobie, Rassismus und Volksverhetzung haben in unserer freien Gesellschaft keinen Platz." In der Nähe des Humboldt-Forums soll das Mehrreligionenhaus ein Ort des Gottesdienstes der drei monotheistischen Religionen sein, auch einen zentralen Begegnungsraum soll es geben. In rund fünf Jahren soll es fertiggestellt sein.

Mehr