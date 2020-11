Seit dem vierten November ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung an fast allen öffentlichen Orten in Düsseldorf Pflicht. Für mindestens einen Bewohner der Landeshauptstadt gilt dies nun nicht mehr. Er hatte per Eilantrag Klage gegen die Allgemeinverfügung eingereicht. Gerichtssprecherin Nicola Haderlein sagte am Montag: "Das Gericht hat entschieden, dass die Allgemeinverfügung unbestimmt ist. Der Bürger kann nicht eindeutig erkennen, wo und wann die Maskenpflicht gilt. Ist es zum Beispiel ausgeschlossen, nachts um drei Uhr in der Düsseldorfer Altstadt jemandem zu begegnen, weil die Restaurants geschlossen sind oder auf der Königsallee spät abends, oder wie ist es morgens, frühmorgens in einer ruhigen Wohnstraße? Eine Allgemeinverfügung muss eine Verhaltenspflicht des Bürgers eindeutig festlegen, zumal dann, wenn der Verstoß mit einem Bußgeld geahndet wird." Weitere Eilanträge seien eingegangen, so Sprecherin Haderlein, über die noch nicht entschieden wurde. "Wir wollen heute erstmal abwarten, wie die Stadt Düsseldorf sich verhält, und abhängig davon werden wir dann eben über die weiteren Anträge entscheiden oder müssen es dann vielleicht auch nicht mehr." Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Maske im Stadtgebiet ist nun nur für den Kläger ausgesetzt, alle anderen sollten die Verfügung beachten, so das Gericht.

Mehr