O-Ton Daniel Kuhn: "Hallo, ich bin Daniel Kuhn. Und ich lebe hier seit Jahren in Rom. Aber das, was zurzeit in dieser Stadt passiert, habe ich so noch nie erlebt." Geschäfte und Lokale müssen geschlossen bleiben Bürger dürfen nur unter drei Bedingungen das Haus verlassen: Aus gesundheitlichen Gründen, aus beruflichen Verpflichtungen oder für den Einkauf O-Ton Daniel Kuhn: "Das sind ganz besondere Tage. Und was man dann immer dabei haben sollte, jetzt, wenn die Polizeikontrolle kommt, ist so ein Blatt hier, Sekunde. Und zwar habe ich das hier reingetan. Und das ist ein Formular, das vom Innenministerium ausgestellt wurde. Da steht drin, wer die Person ist, die es wagt, vor die Tür zu gehen." "Ja, eine kleine Lektion, wie man auch mit Mundschutz am Handy telefonieren kann." Der Privatverkehr ist praktisch zum Erliegen gekommen O-Ton Daniel Kuhn: "Hier im Cento Storico ist es auch ganz selten, dass man Parkplätze findet. Aber jetzt sind die Leute entweder geflüchtet, weit weg mit ihren Kindern, die ja zu Hause ihre Hausaufgaben machen müssen. Und online versuchen, die Schulaufgaben zu bewältigen." Die Touristen haben die Stadt verlassen Es herrscht oft gähnende Leere Dafür soll sich die Luftqualität verbessert haben O-Ton Daniel Kuhn: "Das war es erst einmal für heute. Aber es wird weitergehen. Denn der Ausnahmezustand soll noch bis zum 3. April andauern.