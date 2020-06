Weltweit forschen Wissenschaftler an einem Impfstoff gegen das Coronavirus - und dieses Alpaka namens Tyson hilft ihnen dabei. Schwedische Wissenschaftler haben es mit Virenbestandteilen geimpft und Antikörper aus seinem Blut isoliert. Diese sogenannten Nano-Antikörper könnten dazu beitragen, eine Therapie oder eine Impfung zu finden, sagt Mikrobiologe Gerald McInerney vom Karolinska Institut. O-TON GERALD MCINERNEY, MIKROBIOLOGE: "Wir haben die Immunantwort in Tysons Zellen untersucht und diese sogenannten Nano-Antikörper gefunden. Sie sind sehr klein, verbinden sich aber trotzdem sehr schnell mit dem Protein des Virus. Wir haben einen Typ gefunden, der die Infektion tatsächlich effektiv blockiert." Die Forscher benutzen Alpakas, da sie ein einzigartiges Immunsystem haben. Bei Infektionen bilden sie wie auch andere Kamele Haie besondere Nano-Antikörper, die dann im Labor mit Hilfe von Mikroorganismen in großen Mengen hergestellt werden können. O-TON GERALD MCINERNEY, MIKROBIOLOGE: "Wir wissen, dass die Antikörper, die an exakt gleiche Stelle des Virus andocken, wichtig sind. Diese Antikörper haben wir mit Tysons Antikörper hergestellt. Im Prinzip deutet alles darauf hin, dass das auch im menschlichen Körper funktioniert. Es aber sehr komplex, deshalb wollen wir bald weitere Experimente vornehmen." Als nächstes wollen die Wissenschaftler die Nano-Antikörper an Mäusen oder Hamstern testen. Die Schritte danach sind noch völlig offen. Bis ein einsatzfähiger Impfstoff oder ein Medikament verfügbar ist, ist es also noch ein weiter Weg.