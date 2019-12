Normalerweise sind Alpakas und Lamas in Ländern wie Peru heimisch. Seit einiger Zeit werden die Tiere aber auch in Russland immer beliebter. Dazu haben die sozialen Medien und Mundpropaganda beigetragen. Auf einem Bauernhof rund 80 Kilometer nördlich von Moskau können Besucher inzwischen mit Alpacino und Co in Kontakt treten. "Es war mein Traum, Alpakas zu sehen. Mein Freund hat mir dieses Geschenk gemacht. Sie sind so cool." "Man kann sich hier nach einer harten Arbeitswoche super entspannen. Sie sind so süß und schön." Familie Smirnov lernte Alpakas zum ersten Mal auf Reisen im Ausland kennen und verliebte sich sofort in die friedvollen Tiere. 2012 brachten sie die ersten Paar aus den USA nach Moskau. Inzwischen leben 21 Alpakas und 3 Lamas auf ihrer Farm. Ilya Smirnov, einer der Besitzer und Geschäftsführer des Hofes. "Diese Tiere sind klasse. Bei ihrem Anblick bekommt man gute Laune. Wir wollen eine Umgebung schaffen, in der sich alle wohl fühlen. Halt, nicht fressen." Fressen gehört zu den Lieblingsbeschäftigungen von Alpakas, neben Baden, Rumliegen und spielen. Das Klima in der Nähe von Moskau sei für sie bestens geeignet, sagen die Smirnovs. In Mai werden die Tiere geschoren. Dann gibt es pro Alpaka rund vier Kilogramm Wolle. Daraus werden für gewöhnlich Strickwaren und Filzschuhe gemacht. Doch das, was die meisten Besucher der Farm an Alpakas schätzen, ist die beruhigende und entspannende Wirkung der Übersiedler auf die Menschen.