Deutschland im Jahr 1949: Am 12. Mai endete die totale Blockade Westberlins, im September auch die Luftbrücke mit ihren "Rosinenbomber". Mit den Versorgungsflügen hatten die Westalliierten fast ein Jahr lang die Westberliner Bevölkerung mit Lebensmitteln versorgt, die Industrie mit Kohlelieferungen und anderen Gütern. 70 Jahre ist das nun her, ein Jubiläum, das Berlin am Sonntag im Beisein alliierter Veteranen beging. "Es ist traurig aber auch fröhlich. Es war eine schwierige Zeit für die Berliner. Aber wir wurden Freunde. 1945 waren wir Feinde, dann waren wir die Besatzer, und als die Luftbrücke begann, waren wir plötzlich Freunde - fast über Nacht. Das war ein völliger Wandel in unserer Beziehung zu den Berlinern, wunderbar. Da waren wir dann auf der selben Seite." Auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller erinnerte an die Luftbrücke. Den Lärm der Sky Masters, der Dakotas und der anderen Flugzeuge bezeichnete er als "Klang der Hoffnung". "Freiheit und Demokratie, Freizügigkeit und partnerschaftliche Zusammenarbeit sind große Errungenschaften, die wir entschlossen verteidigen müssen. Die Geschichte der Luftbrücke bietet uns dabei einen reichen Schatz an Erfahrung. Sie zeigt, dass es gemeinsam gelingen kann, auch die größten Schwierigkeiten zu überwinden. Und sie ist für uns Ansporn und Verpflichtung jenen zu helfen, die heute unserer Solidarität bedürfen." Die Luftbrücke war eine in der Luftfahrt bislang nicht dagewesene komplexe Operation, bei der insgesamt 71 Piloten und Besatzungsmitglieder tödlich verunglückten. Die Piloten genießen bis heute in der Bevölkerung der ehemaligen Westsektoren der deutschen Hauptstadt für ihre Leistung Hochachtung und Dankbarkeit. Mit der Abriegelung Westberlins hatte die Sowjetunion versucht, die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Westsektoren von der sowjetischen Besatzungszone zu untergraben. Aus sowjetischer Sicht geschah dies als Reaktion auf die Währungsreform in den westlichen Besatzungszonen.