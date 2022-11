STORY: Die erfahrenen Alsterschwäne in Hamburg kennen das schon: Wenn die Temperaturen sinken und der Winter sich ankündigt, steht der Umzug ins Winterquartier an. Am Dienstag war es wieder so weit. Die stolzen Vögel wurden einsammelt und mit kleinen blauen Booten zum Eppendorfer Mühlenteich gebracht. Mittendrin auch der sogenannte Schwanenvater Olaf Nieß. Die Planstelle des Schwanenvaters existiert übrigens schon seit 1674 und ist damit die älteste Behördenplanstelle der Stadt. Auf der Internetseite der Stadt heißt es dazu, eine alte Legende besage, Hamburg bleibe eine freie und ökonomisch erfolgreiche Hansestadt, solange nur stolze Schwäne auf der Alster ihre Runden zögen. Es sei nicht gestattet, das stattliche Federvieh "zu beleidigen, zu verletzen oder gar zu töten." Am Dienstag wurden erst einmal rund 30 Schwäne ins Winterquartier gebracht. Die restlichen der insgesamt rund 120 Tiere müssen erst in den kommenden Tagen in den Alsterkanälen eingefangen werden.

