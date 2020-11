Schulen und Kindergärten sollen trotz des "Lockdowns Light" weiter offen bleiben. So das derzeitige Credo der Politik. Doch wie könnte es noch besser gelingen, Abstände einzuhalten? Bei diesem Gedanken kommen die Jugendherbergen ins Spiel. Die sind aktuell ohnehin entweder geschlossen oder ohne nennenswerten Publikumsverkehr. Marko Junghänel, Sprecher der Bayerischen Jugendherbergen, ist von dem Vorschlag ganz angetan und zeigt die Räume, die geradezu perfekt für diesen Zwecke wären. Es ist alles vorhanden: Sitzplätze, Tische, Technik für Präsentationen, Flipcharts, einfach alles, was man für den Unterricht braucht. Im Prinzip könnte man sofort anfangen. Und darüberhinaus haben die Jugendherbergen einen weiteren positiven Aspekt, wie Junghänel am Donnerstag in München betonte: "Fast alle Jugendherbergen haben einen sehr großen Vorteil, nämlich, dass sie noch Freigelände drumherum haben. Das heißt, die Schüler können in den Pausen oder bevor sie zum Unterricht kommen, diesen auch nutzen. Es ist sehr weiträumig, sie haben Gelegenheit frische Luft zu schnappen auch zwischen den Unterrichtsstunden. Eigentlich alles perfekt. Sowohl der Unterricht, als auch die Zeit dazwischen." Hinzu kommt, dass das ausgeklügelte Hygienekonzept in den Gebäuden absolut schul-kompatibel ist.Damit wäre also durchaus denkbar, dass schon in Kürze in diese Gebäude ausgewichen wird. Allerdings bräuchte man dafür dann gegebenenfalls auch das entsprechende zusätzliche Lehrpersonal, wenn die Klassen zum Beispiel gesplittet werden würden.

