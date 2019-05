Organe wie diese Spender-Lunge bleiben in Deutschland eine rare Ressource. Nun gibt es eine Alternative zum Spahn-Modell: In der Debatte über Organspenden haben vor allem Frauen fast aller Fraktionen aus dem Bundestag ein Gegenmodell zur Gruppe um Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU)vorgestellt, am Montag in Berlin. Zentraler Punkt ihres Gesetzesentwurfs: Jeder soll seine Bereitschaft zur Organspende einfach im Bürgeramt erklären können, zum Beispiel beim Beantragen oder Abholen von Personalausweis, Reisepass oder Führerschein, wie Annalena Baerbock von den Grünen sagte: O-Ton: "Es mangelt in der Bevölkerung nicht an Solidarität, es mangelt auch nicht an Bereitschaft zu spenden, sondern es mangelt daran, dass es wirklich einfach für die Menschen ist, als Organspenderin oder Organspender registriert zu werden. Katja Kipping von den Linken sagte, der Entwurf solle die Selbstbestimmung möglichst aller Menschen in Deutschland stärken: O-Ton: "Weil es gibt in Deutschland nicht so recht eine Lehre aus der Geschichte, immer das Prinzip der informierten Einwilligung bei jedem Eingriff. Ein Schweigen ist eben ausdrücklich nicht die informierte Einwilligung. Und insofern haben wir uns zusammengetan, um einen eigenen Ansatz zu wählen, der zu mehr Organspenden führt und auch um sicherzustellen, dass der Vorschlag von Jens Spahn keine Mehrheit bekommt im Bundestag." Auch die CDU-Parteikollegin von Jens Spahn, Karin Maag, zugleich gesundheitspolitische Sprecherin der Unions-Fraktion, sagte, sie wolle im Unterschied zum Minister das Selbstbestimmungsrecht der Menschen nicht auf ein nachträgliches Veto reduziert sehen: O-Ton: "Wir meinen auch, dass der freiheitliche Staat keine Entscheidungspflichten schaffen darf. Eine Widerspruchslösung würde das aber zwangsläufig nach sich ziehen. Schlimmer noch, sie könnte Ängste wecken." Diese Abgeordneten aus allen Fraktionen außer der AfD schlagen damit einen anderen Weg vor als jenen, den eine fraktionsübergreifende Gruppe um Spahn anstrebt. Diese hatte Anfang April einen ersten Gesetzentwurf vorgelegt. Demnach sollen alle Volljährigen in Deutschland künftig grundsätzlich als Organspender gelten - bis auf Widerruf. Gesundheitsminister Jens Spahn sagte daher am Montag in Berlin: O-Ton: "Bei der Organspende, bei der doppelten Widerspruchslösung handelt es sich nicht um eine Pflicht. Wenn man begründungsfrei Nein sagen kann geht es nicht um eine Pflicht zur Organspende. Was schon stärker verbindlich wird, ist dass man sich damit beschäftigen muss. Deswegen wollen wir ja auch, dass alle zwei bis dreimal angeschrieben werden und aufgefordert werden nein zu sagen, wenn sie es denn wollen, oder aber eben als Organspender tatsächlich mit dieser Widerspruchslösung dann auch zu gelten. Aber das ist keine Pflicht zur Organabgabe, das ist mir schon wichtig." Bisher sind Organentnahmen nur bei ausdrücklicher Zustimmung erlaubt. Da sich relativ viele Menschen aber kaum entscheiden, soll der Bundestag über neue Regeln abstimmen - ausdrücklich jenseits etwaiger offizieller Fraktionsvorgaben.