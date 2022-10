STORY: Sein Name lautet "Angus". Dabei handelt es sich einen neuen, für größere Mengen ausgelegten 3D-Drucker, der aus pflanzlichen Zutaten ganz unterschiedliche Fleisch-Alternativen herstellen kann. Dieser Drucker hier steht in Rehovot in Zentralisrael bei dem Unternehmen Redefine Meat. Mitgründer und Geschäftsführer Eshchar Ben-Shitrit zu den Hintergründen: "In den letzten zwei Jahren haben wir uns intensiv damit beschäftigt, Fleisch zu verstehen und herauszufinden, was daran so spannend ist. Wir konnten einige Komponenten identifiziert, die wir aus Pflanzen imitieren können. Sie haben die gleichen Merkmale wie das Gewebe von Fleisch. Sodass man mit einer speziellen Fertigung genau das Gefühl hat, das man bei einem guten Steak, das von einem Tier stammt, hat - aber ohne das Tier." Die Maschine wurde für den kommerziellen Einsatz konzipiert und kann nach Angaben des Unternehmens mehrere Tonnen alternatives Fleisch pro Tag produzieren. Insgesamt verfügt die Firma über acht Maschinen. Zwei in Israel und sechs in den Niederlanden, wo die Fabrik ab Dezember den Betrieb vollständig aufnehmen soll. Aber dieses Produkt hat seinen Preis. Denn laut der Produzenten liegt der Kostenpunkt für ein entsprechendes „alternatives Steak“ aus pflanzlichen Zutaten im Restaurant bei etwa 40 Euro.

